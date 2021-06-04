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Наталя Могилевська пообіцяла піти на шалений вчинок, якщо не схудне

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Співачка Наталія Могилевська зізналася, що за час карантину трохи поправилася, що їй не подобається. Тепер зірка не влазить в улюблене концертну сукню.

Так, Наталя вирішила піти на кардинальні заходи. Про що розповіла у своєму інстаграмі.

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За допомогою в схудненні артистка звернулася до відомого тренера Аніти Луценко. А щоб себе ще більше мотивувати, Наталя і Аніта уклали парі. Тепер, якщо Могилевська не схудне на 4 кг до 26 червня, вона має поголитися налисо.

Більш того, Наталя навіть опублікувала фото, на якому показала, як буде виглядати у випадку свого програшу. "Вирішила відразу все зробити, щоб не чекати", – підписала знімок Могилевська.

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