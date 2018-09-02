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Соліст U2 втратив голос під час концерту

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Група U2 - фото 1
Група U2 / itravelviaggi

Група U2 скасувала другий концерт в Берліні 1 вересня після того, як її соліст Боно втратив голос під час заходу.

Концерт відомої ірландської групи U2 в Берліні був скасований. У суботу, 1 вересня, під час виступу в Mercedes-Benz Arena в німецькій столиці фронтмен U2 Боно втратив голос.

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"Нам дуже шкода, що концерт довелося скасувати. Боно був у відмінній формі і його голос був у відмінному стані перед шоу, ми всі з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після декількох пісень він абсолютно втратив голос", – йдеться в зверненні.

Зараз співака консультують лікарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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