Соліст U2 втратив голос під час концерту

Група U2 скасувала другий концерт в Берліні 1 вересня після того, як її соліст Боно втратив голос під час заходу.

Концерт відомої ірландської групи U2 в Берліні був скасований. У суботу, 1 вересня, під час виступу в Mercedes-Benz Arena в німецькій столиці фронтмен U2 Боно втратив голос.

І ще: Pianoбой випустив пісню Підручник: текст новинки

"Нам дуже шкода, що концерт довелося скасувати. Боно був у відмінній формі і його голос був у відмінному стані перед шоу, ми всі з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після декількох пісень він абсолютно втратив голос", – йдеться в зверненні.

Зараз співака консультують лікарі.

A post shared by U2 da Depressão. (@u2dadepressao_) on Sep 1, 2018 at 1:26pm PDT

Читайте також: Сестри? Ріта Ора здивувала фанів фото з мамою