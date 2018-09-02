Сестри? Ріта Ора здивувала фанів фото з мамою

Англійська поп-зірка Ріта Ора викликала захват спільним фото зі своєю мамою.

27-річна англійська виконавиця Ріта Ора обожнює ділитись з фанатами потаємним на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,8 млн осіб. Там білявка публікує кари зі зйомок, звичайних буднів, а також відверті світлини. Нещодавно Ріта й зовсім ошелешила прихильників спільним знімком з матусею Верою Сахатчуу. Зіркова матуся виглядає такою ж молодою, як і її донька, а також має чудові форми.

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Публикация от RITA ORA (@ritaora) 1 Сен 2018 в 4:04 PDT

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