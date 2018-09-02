Pianoбой випустив пісню Підручник: текст новинки

Відомий український гурт Pianoбой з нагоди початку нового навчального року представив нову пісню "Підручник".

Пісню "Підручник" гурт Pianoбой подарував школярам, які вчора відсвяткували перший двоник. У музичній новинці йдеться про те, як учні уже сумують за канікулами, а їхні батьки ностальгують за безтурботністю у шкільні роки.

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Зазначається, що відео було знято під час реального концерту на останньому дзвонику у стрийській школі №4. Цей концерт гурт Pianoбой подарував дітям, які виграли конкурс у YouTube під кліпом на сингл Все, Що Тебе Не Вбиває".

Підручник – текст і слова пісні

Зачаровані чарами наче ми

Почуттям про чакри і дзен

Чудернацькі слова

Ніби знаю про тебе все і навпаки

Але вранці тебе на впізнаю

Бо ти знову нова

Підручник напише що ми лише історія

І вчительку з вишу кричить

Давай вчи, вчи

Коли засинаєш ти у моїх долонях

Мені небайдуже де

Мені не байдуже як

Як так можна любить

Ця лав-сторі реальніше за нас

Телефони всі вимкнемо

А Енштейн скасує час

Біле ліжко пасує нам обом

І ми нікуди не йдемо

Поки Ніна і Емі на небі

Не доспівай свій час

Підручник напише що ми лише історія

І вчительку з вишу кричить

Давай вчи, вчи

Коли засинаєш ти у моїх долонях

Мені небайдуже де

Мені не байдуже як

Як так можна любить

Як так можна любить

Платівка дограє і ми

Лише історія

У школах не вчать

Як спинити цю мить, цю мить

На вилицях грає

І не звертає коли як

Мені небайдуже де

Мені не байдуже як

Як так можна любить

Як так можна любить

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