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Pianoбой випустив пісню Підручник: текст новинки
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Відомий український гурт Pianoбой з нагоди початку нового навчального року представив нову пісню "Підручник".
Пісню "Підручник" гурт Pianoбой подарував школярам, які вчора відсвяткували перший двоник. У музичній новинці йдеться про те, як учні уже сумують за канікулами, а їхні батьки ностальгують за безтурботністю у шкільні роки.
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Зазначається, що відео було знято під час реального концерту на останньому дзвонику у стрийській школі №4. Цей концерт гурт Pianoбой подарував дітям, які виграли конкурс у YouTube під кліпом на сингл Все, Що Тебе Не Вбиває".
Підручник – текст і слова пісні
Зачаровані чарами наче ми
Почуттям про чакри і дзен
Чудернацькі слова
Ніби знаю про тебе все і навпаки
Але вранці тебе на впізнаю
Бо ти знову нова
Підручник напише що ми лише історія
І вчительку з вишу кричить
Давай вчи, вчи
Коли засинаєш ти у моїх долонях
Мені небайдуже де
Мені не байдуже як
Як так можна любить
Ця лав-сторі реальніше за нас
Телефони всі вимкнемо
А Енштейн скасує час
Біле ліжко пасує нам обом
І ми нікуди не йдемо
Поки Ніна і Емі на небі
Не доспівай свій час
Підручник напише що ми лише історія
І вчительку з вишу кричить
Давай вчи, вчи
Коли засинаєш ти у моїх долонях
Мені небайдуже де
Мені не байдуже як
Як так можна любить
Як так можна любить
Платівка дограє і ми
Лише історія
У школах не вчать
Як спинити цю мить, цю мить
На вилицях грає
І не звертає коли як
Мені небайдуже де
Мені не байдуже як
Як так можна любить
Як так можна любить
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