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Кондратюк показав, на що перетворили його рідне село окупанти: щемливе відео
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Український шоумен Ігор Кондратюк родом з Херсонщини. І він показав в мережі понівечене окупантами село, де пройшло його дитинство.
Мовиться про село Заградівка. Саме тут Ігор Кондратюк жив до того, поки йому не виповнилося 6 років. Телеведучий опублікував на своїй сторінці у Facebook ролик, де показані результати злочинних воєнних дій російської армії в Заградівці. Зараз населений пункт не впізнати.
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Це найкраще село України для мене – Заградівка на півночі Херсона. У якому я прожив до своїх майже 6 років. В хаті діда по мамі Федора Зінченка. Крайній будинок біля проходу на річку та стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці та давав мені тримати віжки (ми називали їх "вожі"). Влітку на світанку він мене тягнув на Інгулець. Ловив рибу, а я досипав у човні..., – поділився спогадами Ігор.
На кадрах показані вбиті уламками снарядів тварини та випалена земля. Майно місцевих жителів – зруйноване.
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