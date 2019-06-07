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Соковита бразильська модель похвалилася формами на пляжі
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Бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною героїнею червнево-липневого номера паризького Vogue.
38-річна зірка з'явилася на сторінках річного номера глянцю в стильних пляжних образах, продемонструвавши ключові тренди сезону.
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Так, Бундхен позувала в чорно-білому купальнику з нової колекції Chanel, стильному монокіні від Louis Vuitton і інших крутий літніх образах від преміальних брендів. Автором нового фотосету з Бундхен став шведський модний фотограф Мікаель Янссон, в той час як стилістом зйомки убла головний редактор Vogue Paris Еммануель Альт, яка і підібрала для супермоделі яскраві образи.
Напередодні на своїй сторінці в Instagram Альт опублікувала відео зі зйомок нової фотосесії з Бундхен, оголосивши, що супермодель стала кавергерл свіжого номера глянцю.
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