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Модель Кендіс Свейнпол знялася у пікантному образі: спокусливе фото

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Супермодель Кендіс Свейнпол - фото 1
Супермодель Кендіс Свейнпол / instagram

Супермодель Кендіс Свейнпол, яка відома своєю співпрацею з Victoria's Secret, показала пікантний знімок, зроблений для обкладинки італійської версії журналу Vogue. Фотографія набрала майже 150 тисяч лайків за лічені години.

Південноафриканська манекенниця Кендіс Свейнпол постала у новій фотосесії в сміливому та зухвалому образі. Модель сфотографувалася в розхристаному шкіряному жакеті на голе тіло та спокусливих чорних міні-шортах.

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Вона також додала хештег з ім'ям автора фотосесії, яким став Стівен Майзель – відомий фотограф моди, що працює в американському та італійською Vogue.

"Це був, мабуть, найважливіший момент за всю кар'єру. Спасибі творчому генію і найбільш надихаючому фотографу всіх часів", – зазначила красуня у підписі до знімка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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