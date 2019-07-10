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Сьогодні введуть в експлуатацію нове укриття на Чорнобильській АЕС

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На Чорнобильській АЕС з'явиться нове укриття - фото 1
На Чорнобильській АЕС з'явиться нове укриття / wikipedia

В Україні сьогодні, 10 липня, введуть в експлуатацію арку над саркофагом на Чорнобильській АЕС. Це найбільша у світі рухома конструкція.

Відомо, що на саркофаг арку "одягли" в листопаді 2016 року. Заявлений термін експлуатації – 100 років. Довжина арки – 165 метрів, висота – 110, вага – 36 тисяч тонн. Вартість проєкту складає 1,5 мільярда євро.

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Як повідомляється, будівництво нового укриття почалося у 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з'єднані у 2015 році. Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку.

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнменту. В кінці квітня 2019 року НБК введений в режим пробної експлуатації.

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