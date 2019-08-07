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Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки
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7 серпня легендарна українська співачка Софія Ротару відзначає 72-річчя. З нагоди свята ми вирішили пригадати, з чого починалася кар'єра зірки. Хіти у виконанні Софії Михайлівни не залишать вас байдужими – дивіться фото і відео з молодості співачки!
У свої 72 роки Софія Михайлівна Ротару виглядає чудово! Зірка й досі продовжує тішити шанувальників своєю музикою, а цьогоріч вона навіть стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend. Однак пік слави легенди припав на становлення української естради як такої, адже на сцені Ротару вже понад 50 років.
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Біографія та цікаві факти з життя Софії Ротару
Талановита Софія співала змалечку. Спочатку була сцена сільського клубу в селі Маршинці Чернівецької області. Перший успіх прийшов до дівчинки в 15 років, коли вона перемогла в районному конкурсі художньої самодіяльності, а потім здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі. Дівчина вирішила пов'язати своє життя з музикою та вступила в Чернівецьке музучилище.
Незабаром портрет юної Соні опублікували на обкладинці журналу "Україна", який попався на очі її земляку Анатолію Євдокименку. Це фото висіло над його армійським ліжком, а коли хлопець повернувся з армії, то знайшов красуню і в 1968 році пара одружилася.
Тоді ж Софія Ротару вийшла на світовий рівень, вигравши конкурс творчої молоді в Болгарії.
Софія мала сильний контральто, що наближається до сопрано, і вже на перших гастролях її охрестили "буковинським соловейком".
Коли в 1971 році в Чернівцях почали знімати перший український чорно-білий мюзикл "Червона Рута", головну роль красуні Оксани отримала саме Ротару. Після виходу стрічки на екрани Софія Ротару, Василь Зінкевич та Назарій Яремчук стали справжніми зірками.
Після шаленого успіху в чернівецькій філармонії був створений ансамбль "Червона Рута", художнім керівником якого став чоловік співачки Анатолій Євдокименко.
Так артисти підкорили Україну, на черзі був увесь Союз.
У 29-річному році Софія стала народною артисткою України, чого в 1976 році було досягти вкрай важко. Через 12 років завдяки наполегливій праці, численним гастролям та закордонному визнанню Ротару також отримала звання народної артистки СРСР.
Таким чином вона випередила Аллу Пугачову, яка стала "народною" лише в 1991-му. Тоді й зародились чутки, що прими ворогують. Співачки спростували це тільки в 2006 році спільним виступом у Юрмалі.
У 1986 році ансамбль "Червона рута" розпався. Група вирішила продовжувати кар'єру без Софії Ротару, повернувшись до народної пісні. Для співачки це стало несподіванкою і викликало важкі переживання. Попри це, Ротару зуміла заново знайти себе та побудувати успішну сольну кар'єру.
Багато в чому їй допоміг композитор Володимир Матецький, який протягом наступних 15 років писав для неї хіти, на жаль, здебільшого російськомовні. "Луна луна", "Было, но прошло", "Только этого мало", звісно, увійшли в золотий фонд радянської естради, але української в творчості зірки дуже бракувало...
Після розпаду Союзу артистка аж ніяк не втратила популярності. У 90-х вона випустила кілька збірок своїх найкращих пісень. І навіть у нульових співачка, незважаючи на вік, зуміла залишитися на хвилі популярності і в Україні, і в Росії.
У 2003 році від інсульту помер чоловік Ротару. Після цього співачка скасувала всі гастролі та єдиний раз за майже 30 років пропустила фестиваль "Пісня року". У пари залишився син Руслан.
Більше зірка не виходила заміж, натомість ще активніше зайнялася творчістю. У 2004 і 2005 роках вийшли альбоми "Небо – это я" і "Я же его любила". У 2007-му Ротару відзначила 60-річний ювілей грандіозним концертом, а президент Віктор Ющенко нагородив артистку орденом "За заслуги" II ступеня.
Зараз Софія Михайлівна виглядає не менш ефектно, ніж в молодості. Мало хто здатний повірити в те, що рік народження співачки – 1947-й! Без втручання пластичних хірургів, зрозуміло, не обійшлося, але це не применшує старань легенди.
Бажаємо Ротару довгих років життя та чекаємо від неї нових, українських хітів!
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