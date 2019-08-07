Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки

7 серпня легендарна українська співачка Софія Ротару відзначає 72-річчя. З нагоди свята ми вирішили пригадати, з чого починалася кар'єра зірки. Хіти у виконанні Софії Михайлівни не залишать вас байдужими – дивіться фото і відео з молодості співачки!

У свої 72 роки Софія Михайлівна Ротару виглядає чудово! Зірка й досі продовжує тішити шанувальників своєю музикою, а цьогоріч вона навіть стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend. Однак пік слави легенди припав на становлення української естради як такої, адже на сцені Ротару вже понад 50 років.

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Біографія та цікаві факти з життя Софії Ротару

Талановита Софія співала змалечку. Спочатку була сцена сільського клубу в селі Маршинці Чернівецької області. Перший успіх прийшов до дівчинки в 15 років, коли вона перемогла в районному конкурсі художньої самодіяльності, а потім здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі. Дівчина вирішила пов'язати своє життя з музикою та вступила в Чернівецьке музучилище.

Софія Ротару з сестрою у дитинстві

Незабаром портрет юної Соні опублікували на обкладинці журналу "Україна", який попався на очі її земляку Анатолію Євдокименку. Це фото висіло над його армійським ліжком, а коли хлопець повернувся з армії, то знайшов красуню і в 1968 році пара одружилася.

Весілля Ротару та Євдокименка

Тоді ж Софія Ротару вийшла на світовий рівень, вигравши конкурс творчої молоді в Болгарії.

Софія мала сильний контральто, що наближається до сопрано, і вже на перших гастролях її охрестили "буковинським соловейком".

Ротару в молодості

Коли в 1971 році в Чернівцях почали знімати перший український чорно-білий мюзикл "Червона Рута", головну роль красуні Оксани отримала саме Ротару. Після виходу стрічки на екрани Софія Ротару, Василь Зінкевич та Назарій Яремчук стали справжніми зірками.

Після шаленого успіху в чернівецькій філармонії був створений ансамбль "Червона Рута", художнім керівником якого став чоловік співачки Анатолій Євдокименко.

Так артисти підкорили Україну, на черзі був увесь Союз.

Юна Софія Ротару

У 29-річному році Софія стала народною артисткою України, чого в 1976 році було досягти вкрай важко. Через 12 років завдяки наполегливій праці, численним гастролям та закордонному визнанню Ротару також отримала звання народної артистки СРСР.

Софія Ротару в молодості

Таким чином вона випередила Аллу Пугачову, яка стала "народною" лише в 1991-му. Тоді й зародились чутки, що прими ворогують. Співачки спростували це тільки в 2006 році спільним виступом у Юрмалі.

У 1986 році ансамбль "Червона рута" розпався. Група вирішила продовжувати кар'єру без Софії Ротару, повернувшись до народної пісні. Для співачки це стало несподіванкою і викликало важкі переживання. Попри це, Ротару зуміла заново знайти себе та побудувати успішну сольну кар'єру.

Софія Ротару в 80-х

Багато в чому їй допоміг композитор Володимир Матецький, який протягом наступних 15 років писав для неї хіти, на жаль, здебільшого російськомовні. "Луна луна", "Было, но прошло", "Только этого мало", звісно, увійшли в золотий фонд радянської естради, але української в творчості зірки дуже бракувало...

Після розпаду Союзу артистка аж ніяк не втратила популярності. У 90-х вона випустила кілька збірок своїх найкращих пісень. І навіть у нульових співачка, незважаючи на вік, зуміла залишитися на хвилі популярності і в Україні, і в Росії.

Софія Ротару в 90-х

У 2003 році від інсульту помер чоловік Ротару. Після цього співачка скасувала всі гастролі та єдиний раз за майже 30 років пропустила фестиваль "Пісня року". У пари залишився син Руслан.

Ротару в 2000-х

Більше зірка не виходила заміж, натомість ще активніше зайнялася творчістю. У 2004 і 2005 роках вийшли альбоми "Небо – это я" і "Я же его любила". У 2007-му Ротару відзначила 60-річний ювілей грандіозним концертом, а президент Віктор Ющенко нагородив артистку орденом "За заслуги" II ступеня.

Зараз Софія Михайлівна виглядає не менш ефектно, ніж в молодості. Мало хто здатний повірити в те, що рік народження співачки – 1947-й! Без втручання пластичних хірургів, зрозуміло, не обійшлося, але це не применшує старань легенди.

Софія Ротару з сином Русланом та його сім'єю, 2017 рік

Бажаємо Ротару довгих років життя та чекаємо від неї нових, українських хітів!

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