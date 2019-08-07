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Софія Ротару показала сімейне фото з дня народження

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Софія Ротару - фото 1
Софія Ротару / instagram

Відома співачка Софія Ротару, якій сьогодні виповнюється 72 роки, поділилася сімейним фото зі своїми онуками. Легенда української естради позувала зі своїми онуками – 18-річною Софією та 25-річним Анатолієм.

На опублікованому знімку в соціальній мережі Софія Ротару позує зі своїми внуками і собакою на зеленій галявині свого заміського будинку. День народження культова співачка відзначає в темно-синьому шифоновому платті в горошок. В обіймах старшого онука артистка виглядає дуже щасливою.

До слова: Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки

Фотографію 72-річна артистка вирішила опублікувати без якого-небудь підпису, залишивши лише смайлик у формі червоного сердечка. У коментарях прихильники почали вітати іменинницю з святом, бажаючи своєму кумиру довгих і щасливих років життя. Також фанати не залишили без уваги зовнішній вигляд Ротару, в який раз зазначивши, що їхня улюблена артистка виглядає приголомшливо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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