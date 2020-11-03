Софі Лорен: у свої 86 мрію про весілля

86-річна Софі Лорен, яка протягом 41 роки прожила в щасливому шлюбі з кінопродюсером Карло Понті, який в 2007 році помер і народила від нього двох синів, єдине про що ще мріє, це надіти справжню весільну сукню.

За словами зірки, вона намагається ні про що в житті не шкодувати, однак дитяча мрія про білу сукню досі бентежить її і зберігається в серці.

І ще: Емілі Ратажковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур

"Складно сказати, що у тебе немає жалю, особливо якщо ви багато пережили. Але я завжди намагалася жити без жалю. У мене прекрасне життя, у мене є все що я хочу: чудова сім'я з прекрасними дітьми і внуками. Єдине, про що я шкодую все життя, те, що я не вийшла заміж в білій сукні. Це мрія всього мого життя..."

Також знаменитість прокоментувала свій відомий роман із зіркою кіно Кері Грантом. Цікаво, що відносини пари почалися під час спільної роботи над фільмом "Гордість і пристрасть", на той момент коли Софі було 23 роки, а Кері 53.

"Мені було 23. У цьому віці уявлення про любов неясне. Ви не знаєте, що робите. Але я не хотіла відмовлятися від кохання всього мого життя, тому що знімалася з найбільшим актором. Кері Грант був дуже привабливим чоловіком. Але він не робив мені пропозицію руки і серця, всупереч чуткам про це", – зауважила зірка.

Софі Лорен з чоловіком

Це цікаво: Дженніфер Лопес підкреслила фігуру шкіряною спідницею