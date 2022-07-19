Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Google запускає нову функцію в Україні

  • 85
Google запускає нову функцію в Україні - фото 1

Компанія Google анонсувала Wallet під час I/O 2022. Тепер же стало відомо, що ця функція буде доступною і в Україні.

Як пише The Verge, Google Wallet замінить Google Pay. У програмі можна буде зберігати квитки та банківські картки. Спікер компанії Чайті Сен заявив, що вони почали запуск Wallet для користувачів Android у 39 країнах, серед яких і Україна.

І ще: У Дії з'явиться англомовна версія деяких документів

Однак у Google відзначили, що користувачі США і Сінгапурі будуть використовувати і Google Pay, і Wallet. У цих країнах Pay залишиться для надсилання грошей друзям.

Нагадаємо, що Google Wallet представляли як програму управління всіма вашими цифровими картами. Не тільки для оплати, саме дебетові та кредитні картки, але й для цифрової ідентифікації, вакцинації, квитків, ключів та багато іншого.

Google запускає нову функцію в Україні - фото 509805

Читайте також: Як легко перевірити, чи фото в інтернеті справжнє

пропозиції партнерів
Новини