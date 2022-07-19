Google запускає нову функцію в Україні

Компанія Google анонсувала Wallet під час I/O 2022. Тепер же стало відомо, що ця функція буде доступною і в Україні.

Як пише The Verge, Google Wallet замінить Google Pay. У програмі можна буде зберігати квитки та банківські картки. Спікер компанії Чайті Сен заявив, що вони почали запуск Wallet для користувачів Android у 39 країнах, серед яких і Україна.

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Однак у Google відзначили, що користувачі США і Сінгапурі будуть використовувати і Google Pay, і Wallet. У цих країнах Pay залишиться для надсилання грошей друзям.

Нагадаємо, що Google Wallet представляли як програму управління всіма вашими цифровими картами. Не тільки для оплати, саме дебетові та кредитні картки, але й для цифрової ідентифікації, вакцинації, квитків, ключів та багато іншого.

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