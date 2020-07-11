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Чи впливає регулярний перегляд порно на ерекцію: відповідь науковців
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До порно у багатьох людей чомусь дуже і дуже негативне ставлення. Втім, науковці не вбачають у регулярному перегляді відео для дорослих чогось страшного. Зокрема, вони вивчили вплив на ерекцію.
У виданні The Journal of Sexual Medicine з'явилася наукова публікація про експеримент вчених під керівництвом дослідника нейробіології Льовенського католицького університету в Бельгії – Еріка Дженсена. Вчені довели, що перегляд порно не призводить до еректильної дисфункції у чоловіків. Можете видихнути з полегкістю!
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У рамках експерименту Дженсен і вчені зі США вивчали гіперсексуальне явище у чоловіків. Тобто вони хотіли підтвердити або спростувати стереотип про те, що перегляд порнографічних роликів негативно впливає на чоловічу ерекцію і сексуальне збудження.
В експерименті взяли участь 211 чоловіків. Вони пройшли медогляд і опитування, яке стосувалося їхнього сексуального життя. Наприклад, були питання про те, як часто вони дивляться порно. В результаті, гіперсексуальність була помічена у 81 чоловіків.
А ще учасникам показували відео сексуального характеру, які викликали певні емоції. За допомогою датчиків учені зміряли стан збудження чоловіків. З'ясувалося, що чоловіки з ознаками гіперсексуальності не страждають від еректильної дисфункцією. Крім того, між показником частоти перегляду порно і проблемою еректильної дисфункції немає ніякої кореляції.
Експеримент також спростував так звану теорію дуального контролю, яка стверджує, що негативні емоції дозволяють деяким чоловікам збуджуватися швидше. Під час експерименту такого взаємозв'язку встановити не вдалося.
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