Поки кермує автопілот: водіям Tesla продаватимуть робота для орального сексу (відео 18+)

Творці секс-іграшки Autoblow – "розумного" робота для мінета – розробили спеціальну версію для власників автомобілів Tesla. Він називається Automoblow і коштує 139 доларів.

Компанію VIECI (Very Intelligent E-Commerce Inc) запустив Браян Слоан у 2008 році. Серед її продуктів – Autoblow A.I. – чоловічий гаджет для орального сексу на базі штучного інтелекту. Нейромережу навчили на 1000 годин порно.

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Тепер розробники створили спеціальну версію цього гаджета для Tesla. Він називається Automoblow. На відміну від звичайної версії, він отримав регульоване кріплення. Завдяки цьому Automoblow доступний чоловікам різної комплекції. Пристрій кріпиться до підстаканнику. На сайті повідомляється, що Automoblow може використовувати як водій, так і пасажир, який сидить поруч.

Гаджет розробили спеціально для електромобілів Tesla, проте його можна використовувати і в інших автомобілях з автопілотом. За словами творців, пристрій відмінно підійде зайнятим топменеджерам, яким вдома не вистачає часу на мастурбацію.

Automoblow коштує 139 доларів, а продажі стартують вже цієї осені.

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