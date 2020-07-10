Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Поки кермує автопілот: водіям Tesla продаватимуть робота для орального сексу (відео 18+)

  • 127
Робот для орального сексу Automoblow - фото 1
Робот для орального сексу Automoblow / Twitter

Творці секс-іграшки Autoblow – "розумного" робота для мінета – розробили спеціальну версію для власників автомобілів Tesla. Він називається Automoblow і коштує 139 доларів.

Компанію VIECI (Very Intelligent E-Commerce Inc) запустив Браян Слоан у 2008 році. Серед її продуктів – Autoblow A.I. – чоловічий гаджет для орального сексу на базі штучного інтелекту. Нейромережу навчили на 1000 годин порно.

І ще: Ентузіаст під'єднав секс-іграшки до Nintendo Switch

Поки кермує автопілот: водіям Tesla продаватимуть робота для орального сексу (відео 18+) - фото 415033

Тепер розробники створили спеціальну версію цього гаджета для Tesla. Він називається Automoblow. На відміну від звичайної версії, він отримав регульоване кріплення. Завдяки цьому Automoblow доступний чоловікам різної комплекції. Пристрій кріпиться до підстаканнику. На сайті повідомляється, що Automoblow може використовувати як водій, так і пасажир, який сидить поруч.

Гаджет розробили спеціально для електромобілів Tesla, проте його можна використовувати і в інших автомобілях з автопілотом. За словами творців, пристрій відмінно підійде зайнятим топменеджерам, яким вдома не вистачає часу на мастурбацію.

Automoblow коштує 139 доларів, а продажі стартують вже цієї осені.

Читайте також: Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію

Джерело: autoblow
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 570
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 2018
Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
  • 08 липня, 15:08
  • 256
Загрузка...
Новини