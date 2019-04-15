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Скільки потрібно працювати, щоб заробити на сніданок у різних містах світу

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Скільки часу потрібно працювати, аби заробити на сніданок - фото 1
Скільки часу потрібно працювати, аби заробити на сніданок / Peace Love and Low Carb

Компанія Bloomberg порахувала "індекс сніданку" і назвала міста, в яких заробити на сніданок можна найшвидше. Відразу ж зазначимо, що враховувався стандартний сніданковий набір.

Для обчислення "індексу сніданку" досліджувався відсоток від щоденного прибутку, який мешканці різних міст можуть заплатити за стандартний сніданок: склянка молока, одне яйце, дві скибочки хліба, а також порція фруктів.

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Найдешевшим виявився сніданок у жителів швейцарської Женеви – 0,8% від щоденного прибутку або 3,8 хвилини роботи.

На другому та третьому місцях – Дубай (ОАЕ) і Берн (Швейцарія). Мешканці цих міст на сніданок витрачають по 0,96% денного прибутку, а щоб заробити на нього потрібно лише 4,6 хвилини роботи.

Найдешевшим сніданок виявився для мешканців Женеви - фото 321507
Найдешевшим сніданок виявився для мешканців Женеви / Taste

Найбільше часу, щоб заробити на сніданок, знадобиться мешканцям країн Південної Америки, Східної Європи, Південно-Східної Азії й Африки.

Останнє місце в рейтингу посіли міста Аккра (Гана) і Лагос (Нігерія). У цих містах найнижчі ціни на продукти харчування, але щоб купити сніданковий набір потрібно працювати понад 2 годин.

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Джерело: Bloomberg
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