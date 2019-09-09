Кучерява альпака розвеселила мережу: відео

У мережі не можуть втримати усмішку від веселої альпаки з кучерями. Здається, кумедна тваринка стала новим мемом!

На платформі Reddit користувач з ніком millavi поділився веселим відео, на якому альпака просто біжить дорогою та підходить до машини. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 78 тисяч переглядів, а також майже тисячу коментарів. А все тому, що кучерява альпака доволі весело крокувала, нагадавши користувачам різні життєві ситуації. Приміром, "йду до холодильника о 3 ранку" або " коли знаєш, що виглядаєш круто, і всі це розуміють". До того ж, тварину порівняли з ківшиком ванільного морозива.

І ще: Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися

Читайте також: Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс