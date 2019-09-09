Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Євро 2020

Кучерява альпака розвеселила мережу: відео

  • 14
Весела альпака підкорила Reddit - фото 1
Весела альпака підкорила Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від веселої альпаки з кучерями. Здається, кумедна тваринка стала новим мемом!

На платформі Reddit користувач з ніком millavi поділився веселим відео, на якому альпака просто біжить дорогою та підходить до машини. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 78 тисяч переглядів, а також майже тисячу коментарів. А все тому, що кучерява альпака доволі весело крокувала, нагадавши користувачам різні життєві ситуації. Приміром, "йду до холодильника о 3 ранку" або " коли знаєш, що виглядаєш круто, і всі це розуміють". До того ж, тварину порівняли з ківшиком ванільного морозива.

І ще: Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися

Chonky alpaca from r/aww

Читайте також: Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 987
Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
  • 05 вересня, 18:21
  • 2232
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1739574
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл