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Кучерява альпака розвеселила мережу: відео
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У мережі не можуть втримати усмішку від веселої альпаки з кучерями. Здається, кумедна тваринка стала новим мемом!
На платформі Reddit користувач з ніком millavi поділився веселим відео, на якому альпака просто біжить дорогою та підходить до машини. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 78 тисяч переглядів, а також майже тисячу коментарів. А все тому, що кучерява альпака доволі весело крокувала, нагадавши користувачам різні життєві ситуації. Приміром, "йду до холодильника о 3 ранку" або " коли знаєш, що виглядаєш круто, і всі це розуміють". До того ж, тварину порівняли з ківшиком ванільного морозива.
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