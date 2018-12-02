Павільйони у вигляді мідій на еко-курорті у Великобританії: цікава візуалізація

Лондонська архітектурна студія Grimshaw представила свій план з розвитку екологічного приморського курорту у британському Ланкаширі.

Курорт належить благодійному фонду Eden Project International і стане його другим проектом у Великобританії.

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У плани входить зведення п'яти павільйонів на узбережжі, форма яких нагадує раковини мідій. Усередині кожного будуть підтримувати певне середовище, що дозволяє відвідувачам зануритися в атмосферу затоки Моркам.

Крім павільйонів, студія планує розбити сади, звести кілька обсерваторій і іншими способами підвищувати туристичну привабливість регіону.

Еко-курорт у Великобританії

Еко-курорт у Великобританії

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