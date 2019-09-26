Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото

Кожен господар собаки знає, що ці домашні улюбленці неймовірно віддані, однак і вони інколи роблять пакості. Цих пухнастиків упіймали на гарячому і вони визнають, що провинилися.

Собаки постійно змагаються з котами у дивних вчинках, однак лише пес визнає свою провину перед господарем. Саме так трапилось і з зірками цих кадрів, які поширюються в мережі. Спершу пухнастики пакостять, а тоді всім виглядом демонструють, як їм шкода. Здається, після такого і сварити чотирилапого друга неможливо!

І ще: Великий котик: реакція лева на бульбашки розвеселила Facebook (відео)

Читайте також: Чим займаються домашні улюбленці, коли ніхто не бачить