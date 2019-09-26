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Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото

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Епічні фото собак, яких упіймали на гарячому - фото 1
Епічні фото собак, яких упіймали на гарячому

Кожен господар собаки знає, що ці домашні улюбленці неймовірно віддані, однак і вони інколи роблять пакості. Цих пухнастиків упіймали на гарячому і вони визнають, що провинилися.

Собаки постійно змагаються з котами у дивних вчинках, однак лише пес визнає свою провину перед господарем. Саме так трапилось і з зірками цих кадрів, які поширюються в мережі. Спершу пухнастики пакостять, а тоді всім виглядом демонструють, як їм шкода. Здається, після такого і сварити чотирилапого друга неможливо!

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Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357606

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357607

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357608

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357609

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357610

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357611

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357612

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357613

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357614

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357615

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357616

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357617

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357618

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357619

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357620

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357621

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357622

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357623

Собаки-розбишаки, які провинились: кумедні фото - фото 357624

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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