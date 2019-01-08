ASUS представила найнезвичайніший ігровий комп'ютер в світі

Пристрій є перехідним варіантом між планшетом, ноутбуком і моноблоком. Діагональ екрану становить 17 дюймів.

Сама компанія ASUS ніяк не називає новинку, вказуючи лише, що це "революційне" переосмислення ігрового ноутбука, покликаного виступити заміною настільного ПК. Якщо ж все це не враховувати, то новинку можна назвати моноблоком з 17-дюймовим екраном.

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Продовжуючи тему параметрів, "серцем" пристрою служить CPU Core i9-8950HK, на допомогу якому працює 3D-карта GeForce RTX 2080. Дисплей тут має роздільну здатність Full HD і підтримує кадрову частоту 144 Гц. Оперативної пам'яті передбачено до 64 ГБ, а підсистема зберігання даних може включати до трьох SSD формату M.2.

Ігровий комп'ютер від ASUS

Також тут є Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, ЦАП ESS Sabre, порти USB 3.1 (x4), HDMI 2.0, USB-C (x2), один з яких підтримує Thunderbolt 3, і RJ45, слот для карт SD і чотири динаміки потужністю по 4 Вт.

На окрему увагу заслуговує комплектна клавіатура, яку можна розташувати декількома способами. Крім цього, її можна підключити як по бездротовому інтерфейсу, так і використовуючи кабель USB.

Габарити моноблока становлять 410х320х29,9 мм при масі 4,7 кг. Для роботи потрібне підключення відразу двох адаптерів живлення потужністю 280 Вт кожен.

У продажу пристрій з'явиться в нинішньому кварталі, але ціна поки залишається невідомою. Одне ясно точно – дешевим моноблок не буде.

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