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Для VR-шоломів створили приставку, яка імітує запахи, вітер і дощ
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Компанія Feelreal створила приставку у вигляді маски-респіратора для шоломів віртуальної реальності, яка дозволяє гравцям випробувати реалістичні відчуття від погодних умов.
Схожий на респіратор девайс прикріплюється до нижньої частини VR-шоломів, і виділяє різні запахи, імітуючи атмосферу ігор і фільмів. Ароматичні капсули здатні видавати понад 250 запахів. Серед заявлених ароматів – запахи квітів і рослин, дим пороху і палаючої гуми.
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Також приставка Feelreal оснащена нагрівачами і кулерами для імітації погоди. Це дозволяє відчути вітер, дощ та інші кліматичні умови, відповідно до побачених на екрані. Створення реалістичних відчуттів доповнюється ефектом вібрації. Для зручності приставка живиться не від проводу, а від акумулятора, якого вистачає на 4 години безперервної роботи.
Творці заявили про сумісність приставки-респіратора з гарнітурами PlayStation VR, Oculus Rift, Samsung Gear VR, Oculus Go і HTC Vive. На сайті Feelreal вже відкрите передзамовлення, за яким гравці можуть зробити внесок в краудфандінгову кампанію зі збору коштів.
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