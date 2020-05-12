Собаки на гірці підкорюють мережу: веселе відео

Домашні улюбленці також вміють розважатись не гірше, аніж люди. Це підтверджує кумедний ролик з собаками різної породи, які вирішили перевірити, як працює гірка. зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Asmor поділився епічним відео з собаками, яке за короткий час піднялось в тренди. Всього за 5 годин допис зібрав майже 15 тисяч переглядів та близько 200 коментарів.

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А все тому, що на ролику собаки по черзі катаються з гірки, яка поєднує другий поверх будинку та внутрішній двір. Реакція пухнастиків на те, як їхні друзі стрімко опиняються внизу – чарівна. Хоч деякі коментатори засумнівались, що улюбленці справді отримують задоволення, а не господар просто штовхає їх з гірки, однак більшість зійшлись на тому, що не можуть припинити дивитись це відео.

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