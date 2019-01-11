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Собака, який вчить дитину стрибати, став зіркою: відеофакт

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Собака, який вчить дитину стрибати, став зіркою: відеофакт - фото 1

У мережі не можуть відвести погляд від собаки, який показує дитині, як правильно стрибати. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком sneakerahead05 поділився відео, на якому собака породи Бордер-колі навчає дітей стрибати. За короткий час відео опинилась у трендах. Всього за 5 годин допис зібрав понад 14 тисяч переглядів та більш як 160 коментарів. Дехто з коментаторів був здивований такому умінню пухнастика, а хтось припустив, що насправді тваринка бореться з тінями.

І ще: Як кіт зіпсував витвір мистецтва: фотофакт

a dog that is teaching children how to jump from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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