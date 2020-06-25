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Собака і пончики: кумедне відео з незвичайного ракурсу

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Собака, який дуже хоче пончик - фото 1
Собака, який дуже хоче пончик

Домашні улюбленці не дарма завжди потрапляють у тренди інтернету, адже їхній зовнішній вигляд та поведінка можуть викликати цілу палітру емоцій. Не винятком став і цей ретривер.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився кумедне відео з собакою, яке за лічені години почало набирати переглядів. Допис зібрав понад 7 тисяч балів та майже сотню коментарів.

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А все тому, що ролик знято з незвичайного ракурсу: власник пухнастика розмістив камеру на дні коробки з пончиками. Тож не важко здогадатись, що домашній улюбленець уважно розглядатиме її вміст та боротиметься із бажанням таки вкрасти один пончик для себе.

Mmmm donuts from r/rarepuppers

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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