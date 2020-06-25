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Дуже вірний пудель підкорив TikTok: відео

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Пудель став зіркою TikTok - фото 1
Пудель став зіркою TikTok

Ні для кого не таємниця, що собаки є найкращими друзями людей, але відео з цим пуделем розтопило серця навіть найсуворіших користувачів мережі.

Тіктокер з ніком InstaGatorTV поділився відео зі своїм абрикосовим пуделем на прізвисько Бейлі, яке стрімко стало популярним, зібравши понад 3 мільйони переглядів!

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На записі можна побачити, як собака сумно сидить перед дверима та чекає на повернення своєї господині та дівчини блогера. На вулиці вже потемніло, а звуки машин змушують пуделя щоразу хвилюватись, де ж його улюблена власниця. Врешті, чутно, як дівчина повертається додому, а пухнастик починає танцювати перед дверима. Як зазначив автор ролика, якщо ви не вірите, що собаки – найкращі друзі людей, то просто подивіться на Бейлі:

@instagatortv_

Dogs are humans best friends. If you don’t believe me watch this ##toypoodle ##cutedog ##cuteness ##mydog ##fyp ##foryou ##funnyvideos ##animallove ##love

♬ original sound - instagatortv_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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