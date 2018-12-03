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Собака, який обожнює купатись, підкорює мережу: відеофакт

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Собака, який любить приймати ванну - фото 1
Собака, який любить приймати ванну

Користувачі не можуть втримати сміх від кумедного відео з веселим собакою, який полюбляє приймати ванну.

На платформі Reddit користувач з ніком Chris_Isur_Dude поділився записом зі своїх пухнастиком. За короткий час допис опинився у трендах, адже за 7 годин зібрав понад 30 тисяч переглядів та понад 200 коментарів.

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"Його хвилювання перед ванною неможливо стримати. Погляньте, як він хоче у воду!", – відзначив автор. А в коментарях почали жартувати, що виглядають так само, коли вночі прокидаються від спраги.

His excitement for baths can not be contained. Look at him get that water! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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