Собака, який не може припинити чхати, підкорив Reddit: кумедне відео

Тварини не дарма підкорюють тренди інтернету, адже можуть бути чарівними, дотепними та просто шокувати своєю поведінкою. І цей собака не став винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком sabeer777 поділився кумедним відео з собаками, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав майже 20 тисяч балів та понад 200 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як родина з трьома собаками спокійнісінько прямує на машині у своїх справах. Аж раптом один з хаскі починає нестримно чхати. Після третього повторення навіть його родич почав турбуватись та лапами спробував зупинити пухнастика. У будь-якому випадку таких чхаючий пес викликав справжній захват у коментаторів. Дехто додав, що тут все, як і в людей, менше як три рази чхнути неможливо.

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