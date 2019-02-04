Собака, який не любить обійматись, розвеселив мережу: відеофакт

У мережі не можуть втримати сміх від хаскі, який не в захваті від звички господаря обійматися. Всі ми інколи, як цей собака.

На платформі Reddit користувач з ніком BanCircumventionAcc поділився кумедним відео з хаскі, який шокований від того, що господар хоче його обійняти. За короткий час допис опинився у топ-стрічці, зібравши понад 14 тисяч переглядів та більш як 120 коментарів.

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"Цей хлопець не любить обіймів", – зазначив автор, і з ним важко посперечатись. До того ж, реакцію домашнього улюбленця чудово схарактеризували фрази, які з'являються на відео поки пухнастик намагається втекти.

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