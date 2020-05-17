Собака, який не довіряє скляним дверям, підкорив мережу (відео)

Домашні улюбленці не дарма у трендах інтернету завжди, адже їхній вигляд та поведінка інколи змушує сміятись і дивуватись. Так трапилось і з цим собакою, який не надто довірливо ставиться до скляних дверей.

На платформі Reddit користувач з ніком whutup007 поділився кумедним відео з собакою, яке за короткий час піднялось у топи. За 7 годин допис оцінили понад 75 тисяч осіб, а ще більше як 600 залишили коментарі.

І ще: Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста

"Врізавшись у скляні двері одного разу, у тебе виникають проблеми з довірою", - відзначив автор. І справді, це пояснює, чому господарка пухнастика намагається заманити його беконом до будинку, а він все не може повірити, що двері відчинені. Коментатори ж додали, що у багатьох з них теж траплялись такі ситуації, тож двері завжди викликають неоднозначні емоції.

Читайте також: Чому у містах так багато чайок