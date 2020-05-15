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Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста

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Тигра спіймали під час прогулянки містом - фото 1
Тигра спіймали під час прогулянки містом

Ми бачили всяке, але таке – вперше. У твіттері виклали відео, на якому троє мексиканців спіймали тигра практично голіруч. Аби схопити велику кішку їм знадобилося лише ласо, а також стілець. Таким чином вдалося приборкати смугасту тварину, яка спокійно прогулювалася містом.

Незвичайне полювання сталося у Гвадалахарі (захід Мексики). Відео з полювання відразу ж виклали у твіттер, де його переглянули понад 300 тисяч разів.

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Ролик зняли з автомобіля, який проїжджав повз "мисливців". На ньому можна побачити, як троє чоловіків пробують упіймати смугасту кішку, що упевнено та спокійно прогулюється вулицею міста. В руках одного з них ласо, а в іншого – стілець.

Коли тварина зробила спроби утекти, мексиканець упевнено накинув на неї ласо та спіймав її.

Загадкою залишається і те, ким є ці сміливці, і те, як сталося так, що тигр спокійно гуляв вулицями міста. Зауважимо, що циркам Гвадалахари заборонено використовувати тварин.

Кмітливі користувачі мережі припустили, що тварина жила в одному з наркокартелів міста.

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Джерело: Politico
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