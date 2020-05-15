Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста

Ми бачили всяке, але таке – вперше. У твіттері виклали відео, на якому троє мексиканців спіймали тигра практично голіруч. Аби схопити велику кішку їм знадобилося лише ласо, а також стілець. Таким чином вдалося приборкати смугасту тварину, яка спокійно прогулювалася містом.

Незвичайне полювання сталося у Гвадалахарі (захід Мексики). Відео з полювання відразу ж виклали у твіттер, де його переглянули понад 300 тисяч разів.

Це цікаво: Король тигрів: новий документальний серіал, який став хітом Netflix

Ролик зняли з автомобіля, який проїжджав повз "мисливців". На ньому можна побачити, як троє чоловіків пробують упіймати смугасту кішку, що упевнено та спокійно прогулюється вулицею міста. В руках одного з них ласо, а в іншого – стілець.

Коли тварина зробила спроби утекти, мексиканець упевнено накинув на неї ласо та спіймав її.

Un tigre que se paseaba por las calles de Jalisco fue atrapado por un hombre con sombrero y camisa blanca, que traía un lazo. https://t.co/AIUtkKWqkB

: CarlosWME pic.twitter.com/VhsUIZcY8A — POLÍTICO México (@politicomx) May 14, 2020

Загадкою залишається і те, ким є ці сміливці, і те, як сталося так, що тигр спокійно гуляв вулицями міста. Зауважимо, що циркам Гвадалахари заборонено використовувати тварин.

Кмітливі користувачі мережі припустили, що тварина жила в одному з наркокартелів міста.

Читайте також: Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів