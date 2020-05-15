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Чому у містах так багато чайок

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Чайка - фото 1
Чайка / eurekalert

Вчені виявили, що середземноморські чайки настільки добре адаптувалися до присутності людей, що вважають за краще антропогенне середовище природньому.

Середземноморські чайки відомі своєю невибагливістю в їжі. Вони харчуються рибою, ракоподібними, кільчастими хробаками, а також не гребують пообідати на міському звалищі.

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Іспанські біологи спостерігали за пересуваннями 30 чайок за допомогою невеликих GPS-пристроїв. Датчик фіксував розташування птиці кожні п'ять хвилин. В результаті дослідницька група змогла отримати детальну карту маршрутів птахів.

Фахівці відзначили, що надзвичайна здатність до адаптації дозволяє чайкам змінювати свої харчові звички і використовувати різне середовище проживання в залежності від пори року і доступу до харчових ресурсів. Висновки дослідників показують тісний зв'язок між розподілом чайок в просторі і ресурсами, пов'язаними з діяльністю людини.

Чому у містах так багато чайок - фото 404181

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Джерело: eurekalert
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