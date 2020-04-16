Собака вкрав накладні зуби, і це найдивніше, що можна уявити (відео)

Коти та собаки постійно борються за місце у трендах мережі, однак цей йоркширський тер'єр змусив сміятись до сліз не лише свого господаря, а й понад пів мільйона користувачів Youtube. А все через фейкові зуби!

Якщо ви не знаєте, як розважатись у самоізоляції, але маєте пухнастого улюбленця і доступ до інтернету, то вам точно не буде сумно. Це підтвердив Бен Кемпбелл, який на своєму Yotube-каналі поділився дуже дивним відео з домашнім улюбленцем.

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"У мене є кілька фейкових зубів для веселого проведення карантину, тож Томас вкрав їх зі столу", – відзначив чоловік під роликом, на якому не може втримати сміх від вигляду йоркширського тер'єра з "людською" щелепою. Здається, це найкумедніше і водночас наймоторошніше, що бачила більшість коментаторів. За ролик за кілька днів зібрав понад 600 тисяч переглядів:

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