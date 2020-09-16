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Коронавірус Карантин 1 вересня

Собака став зіркою Instagram і "запустив" власний бренд одягу: кумедні фото

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Собака став зіркою Instagram і "запустив" власний бренд одягу: кумедні фото - фото 1

У сучасних реаліях інфлюенсерами стають уже й тварини. Собака Бубі Біллі, на якого в Instagram підписалися 245 тисяч користувачів, запустив власний бренд одягу. Перша лінія називається Boobie Starter Pack.

Так, модна колекція Boobie Starter Pack складається з невеликих сумочок (за 270 доларів) і шовкових хусток (за 80 доларів) в чотирьох різних стилях. Господиня Бубі Біллі тверджує, що це сумки ручної роботи і вони можуть вмістити телефон, гаманець, блиск для губ, дезінфікуючий засіб для рук і маску.

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Цікаво, що за час карантину через пандемію коронавірусу у Бубі, який живе у Нью-Йорку, з'явилося понад 100 тисяч нових підписників в Instagram.

Собака досить часто бере участь у фотосесіях – позує в людському одязі, носить окуляри, футболки і брендові сумки, серед яких Jacquemus і Prada.

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425695

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425696

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425697

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425698

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425699

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425700

Собака став зіркою Instagram і 'запустив' власний бренд одягу: кумедні фото - фото 425701

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Джерело: wwd
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