Собака став зіркою Instagram і "запустив" власний бренд одягу: кумедні фото

У сучасних реаліях інфлюенсерами стають уже й тварини. Собака Бубі Біллі, на якого в Instagram підписалися 245 тисяч користувачів, запустив власний бренд одягу. Перша лінія називається Boobie Starter Pack.

Так, модна колекція Boobie Starter Pack складається з невеликих сумочок (за 270 доларів) і шовкових хусток (за 80 доларів) в чотирьох різних стилях. Господиня Бубі Біллі тверджує, що це сумки ручної роботи і вони можуть вмістити телефон, гаманець, блиск для губ, дезінфікуючий засіб для рук і маску.

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Цікаво, що за час карантину через пандемію коронавірусу у Бубі, який живе у Нью-Йорку, з'явилося понад 100 тисяч нових підписників в Instagram.

Собака досить часто бере участь у фотосесіях – позує в людському одязі, носить окуляри, футболки і брендові сумки, серед яких Jacquemus і Prada.

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