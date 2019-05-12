Собака справжнього чоловіка: кумедне відео розсмішило Reddit

Кожен знає, що собака є вірним другом у будь-якій ситуації. А веселий чоловік вирішив підняти рівень відданості господарю на новий рівень – пивний. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком MiniCentaur поділився кумедним записом із собакою, який за лічені години опинився у трендах мережі. Більш як 66 тис. осіб побачили ролик, а ще понад 1,4 тис. залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити, як у власника собаки закінчується пиво, він показує це своєму улюбленцю. Пухнастик не втрачає час і одразу ж біжить до холодильника, де дістає свіжу банку холодного пива. Справжній друг допоможе завжди!

Більше курйозів: Два ведмеді побилися на очах у американця: відеофакт

Читайте також: Німецький зоопарк показав перші кадри новонародженого чорного носорога