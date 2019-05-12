Два ведмеді побилися на очах у американця: відеофакт

Житель Нью-Джерсі став свідком сутички диких тварин прямо у дворі свого будинку. Він також встиг зняти те, що відбувається на відео.

В Америці на галявині біля будинків побилися два ведмеді. Очевидець розповів, що був дуже здивований, побачивши величезних тварин у дворі свого будинку.

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Ведмеді стояли на задніх лапах, гарчали і кусали один одного. Вони не звертали ніякої уваги на господаря будинку. Чоловік вважає, що тварини билися за самку, яка була неподалік. Бійка тривала близько хвилини, після чого косолапі пішли.

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