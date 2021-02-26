Собака-робот від Boston Dynamics патрулює вулиці Бронкса: відео

У США вулиці Бронкса патрулює поліцейський робот-собака з департаменту поліції Нью-Йорка. А на вихідних він брав участь в операції по затриманню грабіжників.

На собаці-роботу встановлені камери і ліхтарі, які дозволяють бачити те, що відбувається в темряві. Робот важить близько 70 кг і може бігати зі швидкістю близько трьох з половиною миль в годину.

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Роботів виробляє компанія Boston Dynamics, його вартість становить близько 74,5 тисячі доларів США.

Повідомляється, що на вихідних незвичайний "патрульний" брав участь в операції по затриманню грабіжників, які вдерлися в будинок на 227-й Іст-стріт. Пес забіг до хати, піднявся на потрібний поверх і досліджував територію, чи немає захоплених заручників. Поліцейські весь цей час бачили обстановку очима робота.

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