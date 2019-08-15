Собака повторив танець за дівчинкою і підкорив мережу (відео)

Домашні тварини – головні герої більшості потішних і милих відео в інтернеті, які підкорюють серця людей по всьому світу. І цей ролик – не виняток!

Великий пес поважно відсунув диван, звільнив собі місце і показав майстер-клас.

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На кадрах видно, як маленька дівчинка у сукні танцює посеред залу, кружляючи навколо своєї осі, а за нею спостерігає Самсон – пес породи ньюфаундленд. У якийсь момент дівчинка падає на підлогу. Побачивши це, її вихованець спокійно відсуває крісло, поруч з яким стоїть, і починає так само крутиться навколо своєї осі. Через меблі у нього набагато менше місця, ніж у дівчинки, але майстерність у пса на висоті, пишуть в коментарях до відео.

Просто подивіться цей кумедний ролик!

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