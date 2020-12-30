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Собака перервав футбольний матч, вибігши на поле з бутсою в зубах: кумедне відео
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Футбольний матч між болівійськими командами Зе Стронгест і Насьональ Потосі був перерваний через собаку, який вискочив на поле з бутсою в роті.
Деякий час гра тривала, після чого гравці спробували відвести тварину з поля. Але песик не хотів так просто здаватися – він почав валятися і відверто вимагати уваги. Упоратися з грайливим любителем ласки вдалося одному з футболістів, який взяв пса на руки і поніс із поля.
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Місцеві видання повідомляють, що Рауль Кастро, гравець команди Зе Стронгест, вирішив забрати собаку собі додому. Також він самостійно сплатить всі рахунки за лікування тварини.
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