Собака перервав футбольний матч, вибігши на поле з бутсою в зубах: кумедне відео

Футбольний матч між болівійськими командами Зе Стронгест і Насьональ Потосі був перерваний через собаку, який вискочив на поле з бутсою в роті.

Деякий час гра тривала, після чого гравці спробували відвести тварину з поля. Але песик не хотів так просто здаватися – він почав валятися і відверто вимагати уваги. Упоратися з грайливим любителем ласки вдалося одному з футболістів, який взяв пса на руки і поніс із поля.

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Місцеві видання повідомляють, що Рауль Кастро, гравець команди Зе Стронгест, вирішив забрати собаку собі додому. Також він самостійно сплатить всі рахунки за лікування тварини.

Pooch invader: dog disrupts match and steals football boot in Bolivia https://t.co/AMrojOEiNH pic.twitter.com/Kexo8UKeCX — Guardian sport (@guardian_sport) December 28, 2020

La historia de "Cachito" llegó a un final feliz.

El jugador Fernando Marteli informó a través de sus redes sociales que su compañero Raúl Castro adoptará al cachorro y que también se pagaron todos sus cuidados veterinarios. https://t.co/3YV1gVX3vr pic.twitter.com/lHhkBYBujr — Agencia Boliviana de Información (@abi_bolivia) December 26, 2020

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