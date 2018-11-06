Собака перед невидимими дверима став зіркою Reddit

Користувачі не можуть втримати емоцій від кумедного собаки, який вважає, що перед ним є прозорі двері.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився відео з милим собакою, який не може зайти у дім, бо вважає, що перед ним є скляні двері. Допис швидко опинився у трендах, зібравши понад 33 тис. переглядів всього за 5 годин. Як розповідає власник цуцика, тваринка постійно думає, що скляні двері зачинені, тому потрібно щоразу удавати, що вони відчиняють їх, аби улюбленець зайшов.

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