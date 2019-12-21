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Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят

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Коти і собаки, які не люблять новорічні свята - фото 1
Коти і собаки, які не люблять новорічні свята

Зимові свята далеко не для всіх стають особливим періодом у році, коли настрій на висоті. Таким винятком є не лише люди, які працюють, а й домашні улюбленці. Їхня реакція на декорації та кумедні костюми – розкішна!

Кожен власник домашнього улюбленця знає, що навіть у найвеселіших котів та собак бувають дуже колоритні емоції невдоволення. А загострюється харизматичність цих мордочок саме у період свят, коли всі так і норовлять доповнити образ тваринки смішним костюмом та оленячими рогами. Ці улюбленці точно не у захваті від новорічного періоду!

І ще: Досить працювати: відео з котом розсмішило Reddit

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375307

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375308

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375309

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375310

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375311

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375312

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375313

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375314

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375315

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375316

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375317

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375318

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375319

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375320

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375321

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375322

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375323

Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят - фото 375324

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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