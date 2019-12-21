Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят

Зимові свята далеко не для всіх стають особливим періодом у році, коли настрій на висоті. Таким винятком є не лише люди, які працюють, а й домашні улюбленці. Їхня реакція на декорації та кумедні костюми – розкішна!

Кожен власник домашнього улюбленця знає, що навіть у найвеселіших котів та собак бувають дуже колоритні емоції невдоволення. А загострюється харизматичність цих мордочок саме у період свят, коли всі так і норовлять доповнити образ тваринки смішним костюмом та оленячими рогами. Ці улюбленці точно не у захваті від новорічного періоду!

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