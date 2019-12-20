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Досить працювати: відео з котом розсмішило Reddit

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Втомлений кіт - фото 1
Втомлений кіт

Власники котів знають, що ці пухнасті тваринки обожнюють заважати працювати. Вони усім своїм єством демонструють, що проти будь-якої діяльності, не пов'язаної з доглядом за ними. І цей кіт не виняток!

На платформі Reddit користувач з ніком WeedScaper поділився епічним відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке за лічені години зібрало понад 37 тисяч переглядів. А все тому, що його кіт теж втомився від тривалої роботи.

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"Я робив допізна деяку роботу вдома, і мій кіт зробив це", – відзначив автор під роликом, на якому дуже стурбований пухнастик похилився прямісінько біля ноутбука. А ваші тваринки теж так роблять? Діліться своїми історіями та фото у коментарях.

I was doing some work late at night and my cat did this from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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