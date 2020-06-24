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Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон

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Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон - фото 1

Стів Чалліс з британського Саутгемптона під час відпочинку в Шотландії у 2019 році зробив серію пейзажних знімків. Коли чоловік уважно розглянув відзнятий матеріал, то не міг повірити своїм очам – в кадр потрапила невідома істота, зовні схожа на знамените лохнеське чудовисько.

За словами британця, фотографії були зроблені під час поїздки на екскурсію в Замок Аркарт на березі знаменитого озера. Чалліс фотографував протилежний берег, коли звернув увагу на бризки у воді. Він зробив кілька знімків. В результаті камера зафіксувала тварину тільки на одному кадрі, який чоловік виявив лише через кілька місяців.

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Після того як Стів поділився дивним знімком в інтернеті, користувачі припустили, що це лохнеське чудовисько. Однак сам очевидець з цим не згоден. "Бачу, що фото вас зацікавило. Кажуть, що це монстр, але я так не думаю", – сказав Стів Чалліс і додав, що знята ним істота, швидше за все, була просто великою рибою або тюленем.

Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон - фото 411967
Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон - фото 411966

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Джерело: dailyrecord
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