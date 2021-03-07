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Американець побудував годівницю у стилі Твін Пікс

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Американець побудував годівницю у стилі Твін Пікс - фото 1

Житель Каліфорнії побудував у себе на подвір'ї годівницю, стилізовану під серіал "Твін Пікс". У ній живуть білки та птиці.

Невеликий будиночок призначений для дрібних тварин і птахів – в них звірятка можуть перекусити арахісом і зернами і заодно помилуватися портретом Лінча. Автор створив навіть спеціальну сторінку в Instagram, в якому він документує життя мешканців будиночка.

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У самій годівниці можна знайти портрети головних героїв серіалу і кімнату, малюнок персонажа Девіда Лінча (з оленем), чашку кави і кімнату, натхненну "Чорним вігвамом".

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Джерело: nerdist
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