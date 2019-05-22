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Собачі танці розвеселили мережу: кумедне відео

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Собаки, які танцюють, підіймають настрій - фото 1
Собаки, які танцюють, підіймають настрій

Собаки не лише віддані, а й уміють розвеселити навіть найсумніших. І відео з танцями домашніх улюбленців це підтверджує. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком invertedparadoxxx поділився кумедним записом з собаками, який за короткий час опинився у топі мережі. Всього за 5 годин відео переглянули понад 29 тисяч користувачів, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як бульдог та бішон (болонка) синхронно "танцюють". Ви все ще не усміхаєтесь?

І ще: Хлопець загубив подушку на даху і став зіркою: фото

Doggo dance off from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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