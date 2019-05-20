Хлопець загубив подушку на даху і став зіркою: фото

Мешканець Туреччини залишився без подушки, яка випала на сусідський дах, зате отримав популярність в мережі. А все тому, що будь-яку втрату можуть нівелювати котики! Зацініть.

На платформі Reddit користувач з ніком Scalettas з Туреччини поділився епічним фото подушки, яка випадково випала на дах сусідського будинку. Тепер у неї інший господар, якому все подобається. А знімок зібрав понад 110 тисяч переглядів та понад 1200 коментарів.

І ще: Уряд Австрії закликав інтернет-користувачів не цілувати корів задля флешмобу

"Подушка мого собаки випала на дах кілька днів тому. Зараз у неї новий власник", – відзначив автор. А користувачі жартома радять використовувати такий лайфхак тим, хто дуже хоче безкоштовно завести кота.

Читайте також: Горили, яким не сподобався дощ, розвеселили мережу: відео