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Хлопець загубив подушку на даху і став зіркою: фото

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Втрачена подушка знайшла нове покликання - фото 1
Втрачена подушка знайшла нове покликання

Мешканець Туреччини залишився без подушки, яка випала на сусідський дах, зате отримав популярність в мережі. А все тому, що будь-яку втрату можуть нівелювати котики! Зацініть.

На платформі Reddit користувач з ніком Scalettas з Туреччини поділився епічним фото подушки, яка випадково випала на дах сусідського будинку. Тепер у неї інший господар, якому все подобається. А знімок зібрав понад 110 тисяч переглядів та понад 1200 коментарів.

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"Подушка мого собаки випала на дах кілька днів тому. Зараз у неї новий власник", – відзначив автор. А користувачі жартома радять використовувати такий лайфхак тим, хто дуже хоче безкоштовно завести кота.

My dog's pillow fell to the roof couple days ago. It has a new owner now. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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