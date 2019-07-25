Собачі ігри: відео з грайливим крокодилом стало хітом Reddit

Не лише кумедні відео з котиками та песиками набирають популярності, адже домашні улюбленці бувають різними. Це підтверджує епічне відео з домашнім...крокодилом, який полюбляє гратися м'ячиком.

У соцмережі Twitter користувач з ніком Cor Raven поділився дивним роликом під назвою "Просто чергове відео з собакою, яка ганяється за м'ячем", яке за лічені дні стало вірусним. Запис зібрав понад 6 мільйонів переглядів, 124 тисячі ретвітів та більш як 466 тисяч вподобань. А все тому, що головним героєм відео є далеко не собака, а крокодил. Хоча поводиться він справді, як типовий пухнастик.

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Just another gif of a dog chasing a ball. pic.twitter.com/tGJktsF3C8 — Cor Raven (@CorRaven) July 23, 2019

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