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Собачі ігри: відео з грайливим крокодилом стало хітом Reddit

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Крокодил грається з м'ячем - фото 1
Крокодил грається з м'ячем

Не лише кумедні відео з котиками та песиками набирають популярності, адже домашні улюбленці бувають різними. Це підтверджує епічне відео з домашнім...крокодилом, який полюбляє гратися м'ячиком.

У соцмережі Twitter користувач з ніком Cor Raven поділився дивним роликом під назвою "Просто чергове відео з собакою, яка ганяється за м'ячем", яке за лічені дні стало вірусним. Запис зібрав понад 6 мільйонів переглядів, 124 тисячі ретвітів та більш як 466 тисяч вподобань. А все тому, що головним героєм відео є далеко не собака, а крокодил. Хоча поводиться він справді, як типовий пухнастик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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