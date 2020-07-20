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Снуп Дог випустив мобільну гру про створення реп-імперії

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Снуп Дог - фото 1
Снуп Дог / instagram

Американський репер Снуп Дог випустив нову мобільну гру, яка називається Snoop Dogg's Rap Empire. Вона була розроблена компанією Digital Dogg, що займається розробкою ігор і анімації.

Суть гри полягає у створенні власної реп-імперії. Гравці виступають у ролі цілеспрямованих реперів, яким Снуп Дог допомагає з кар'єрою, даючи різні завдання. Серед них – набір команди менеджерів, виступ перед лейблом, запис треків і створення власної звукозаписної студії. Додаток доступний для iOS і Android.

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Компанією Digital Dogg вже були розроблені анімоджі з обличчям Снуп Дога, а також додаток для баскетбольної ліги Ice Cube – Big3.

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Джерело: nme
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