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Гру Minecraft перетворили в навчальний матеріал для дітей про діабет

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Гру Minecraft перетворили в навчальний матеріал для дітей про діабет - фото 1

Команда дослідників використовує гру Minecraft для створення масштабної моделі людського тіла, яка дозволяє учням наочно поглянути на діабет – що це за хвороба, як функціонує, а також на які органи вона впливає. Симуляція виконана як екскурсія від першої особи.

Гравці починають з того, що падають в горлянку гігантської людської фігури, а потім в шлунок, де вони наочно бачать їжу, плаваючу в кислоті. Звідти гравці направляються до тонкої кишки та підшлункової залози, де отримують інформацію про виробництво інсуліну.

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Геймер також подорожує по кровоносних судинах, щоб простежити шлях інсуліну і глюкози в крові. Все, що відбувається супроводжено вивісками, які допоможуть в проходженні і дадуть цікаву інформацію про навколишнє середовище.

Вчені пояснили, що "Minecraft" може працювати як пастка для дітей, навчаючи. Таким чином діти набагато краще вчаться в ігровій формі, ніж традиційно.

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Джерело: blogs.uwe
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