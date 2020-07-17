Генрі Кавілл зібрав собі ігровий ПК: у скільки йому обійшовся комп

Британський актор Генрі Кавілл, відомий за головною роллю в серіалі "Відьмак" і за роллю Супермена в кіновсесвіті DC, зібрав собі ігровий комп'ютер. Він сам встановлював процесор, кулер, відеокарту та інші комплектуючі. Рахуємо, у скільки приблизно обійшовся увесь ПК.

Генрі Кавілл – відомий прихильник відеоігор. Саме завдяки своїй любові до The Wither 3: Wild Hunt він ще до кастингу виявив бажання зіграти Геральта – головного героя серіалу "Відьмак" від Netflix. Ще актор розповідав про свого улюбленого персонажа в шутері Overwatch, а також говорив про те, що Total War є однією з його улюблених ігрових серій. Пізніше в доповненні до Total War: Warhammer II з'явився персонаж, якого розробники назвали на честь Генрі Кавілла.

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17 липня в своєму Instagram він виклав нове відео, у якому показав процес складання нового ПК. Судячи з усього, комп'ютер був зібраний ще кілька місяців тому, але змонтувати ролик руки дійшли тільки зараз. Сама збірка зайняла у Кавілла чимало часу: у ролику видно, як з кожною годиною за вікном стає все темніше. До того ж, актор нерідко переривався, щоб почитати інструкцію по збірці.

Іноді Кавілл просто сидів і дивився на корпус свого майбутнього комп'ютера, мабуть, намагаючись зрозуміти, що робити далі. Зрештою він таки впорався із завданням. Але тут з'ясувалося, що одну деталь він встановив неправильно! Довелося лізти в системний блок і все переробляти.

Завдяки ролику шанувальники змогли визначити основні комплектуючі ігрового комп'ютера Генрі Каввіла:

Корпус – Fractal Design (Define R6)

– Fractal Design (Define R6) Материнська плата – ROG Crosshair VIII Hero

– ROG Crosshair VIII Hero Процесор – AMD Ryzen 9 3950X

– AMD Ryzen 9 3950X Пам'ять – G. Skill Trident Z RGB

– G. Skill Trident Z RGB Відеокарта – ASUS ROG Strix RTX2080Ti Gaming

– ASUS ROG Strix RTX2080Ti Gaming Жорсткий диск – Samsung 970 Pro (4 ТБ)

– Samsung 970 Pro (4 ТБ) Система охолодження – NZXT Kraken Z73

– NZXT Kraken Z73 Блок живлення – Seasonic

Шляхом нескладних математичних обчислень ми визначили, що вартість його комп'ютера становить приблизно 85 тисяч гривень.

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