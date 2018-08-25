Snoop Dogg випустив книгу рецептів

Цієї осені у видавництві Chronicle Books вийде кулінарна книга, написана репером Snoop Dogg.

Вона буде називатися From Crook to Cook, що можна перекласти як "Від шахрая до кухаря". Вихід книги репер анонсував у себе в Instagram.

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У кулінарній книзі будуть зібрані рецепти улюблених страв репера, серед яких є вафлі і лобстери. Також в книзі можна буде знайти інструкції з приготування коктейлів.

Допис, поширений snoopdogg (@snoopdogg) 22 Сер 2018 р. о 2:05 PDT

Знаючи про слабкості репера до канабісу, видавці запевняють, що для приготування закусок від нього не знадобиться марихуана.

Нагадаємо, раніше Snoop Dogg вів кулінарне шоу Potluck Dinner Party з Мартою Стюарт. У 2017 році програма була номінована на "Еммі".

Snoop не перший репер, який пробує свої сили в кулінарії. До нього книгу рецептів видали 2Chainz (#MealTime) і Coolio (Cookin 'With Coolio).

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