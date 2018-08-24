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Мілла Йовович знялася в фільмі модного будинку Kenzo: дивіться тизер

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Розкішна Мілла Йовович знялася для Kenzo - фото 1
Розкішна Мілла Йовович знялася для Kenzo / gettyimages

У мережі опублікували тизер майбутнього короткометражного фільму модного будинку Kenzo.

Головну роль у ньому виконала актриса Мілла Йовович. Режисером картини став Умберто Леон, креативний директор бренду.

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Короткометражний фільм називається The Everything ("Усе").

Дія фільму розгортається навколо групи підлітків, котрі володіють надздібностями. Мілла Йовович грає їхню наставницю. Всі персонажі картини з'являються в одязі з осінньої колекції Kenzo, що логічно.

Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo - фото 271975
Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo / buro247
Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo - фото 271976
Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo / buro247
Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo - фото 271974
Мілла Йовович знялася в короткометражці Kenzo / buro247

Прем'єра короткометражки "Усе" відбудеться на тижні моди в Нью-Йорку, яка пройде з 6 по 14 вересня 2018 року.

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Джерело: buro247
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